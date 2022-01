Nebojša Stefanović: Ako Vučić želi, sutra ću podneti ostavku

Nova pre 5 sati | Autor:Beta

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je danas da svoj posao radi uz podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da će na toj funkciji ostati sve dok prvi čovek države bude imao poverenja u njega. „Ja ovaj posao radim uz podršku Vučića.

Da on nije želeo da ja budem ministar odbrane, ja to ne bih ni bio. Da on sutra ujutro poželi da više ne budem ministar, ja to ne bih bio. Nema potrebe da to elaboriram dalje“, rekao je Stefanović nakon analize stanja i operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Na pitanje kako građani da mu veruju kao ministru odbrane kada su ga u sopstvenoj stranci optužili da je učestvovao u prisluškivanju predsednika Srbije, Stefanović je rekao da ukoliko Vučić od njega zatraži