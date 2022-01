Sin Sande Rašković potiče iz poznatih porodica: Evo ko su bili otac i dede Jovana koji je pronađen mrtav, po jednom dobio ime

Kurir pre 45 minuta

Kao bomba je odjeknula vest da je Jovan Ivić (30), sin potpredsednice Narodne stranke Vuka Jeremića, Sande Rašković Ivić izvršio samoubistvo skokom sa petog sprata, kako se nezvanično saznaje.

On je nađen na pločniku ispred zgrade u kojoj je živeo u centru Beograda u Ulici 27. marta, i to sa obmotanim kablovima oko vrata. Jovanu Iviću, 25-godišnjem studentu filozofije iz Beograda, nije prvi put da je digao ruku na sebe. On je prošle godine pretio da će se ubiti na isti način, a pre dva meseca se nagutao lekovima i zatvorio u stanu. Tada je policija upala u stan kako bi ga spasila. Međutim, tragično stradali momak potiče iz veoma poznate i uspešne