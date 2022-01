DIVLJANJE U BEOGRADU! Ušao velikom brzinom u ulicu i oštetio na desetine parkiranih vozila (VIDEO)

Sandžak haber pre 2 sata

BEOGRAD – Više automobila oštećeno je večeras u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ulici Svetozara Markovića, u blizini kružnog toka Slavija.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, ima i povređenih, a pričinjena šteta na vozilima je ogromna. Kako se može čuti na snimku objavljenom na Fejsbuku, jedan mladić je velikom brzinom uleteo u Ulicu Svetozara Markovića, udario u bar 10 automobila, a onda se prevrnuo. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad) Iza njega je ostao samo krš i lom, kao i šokirani očevici koji tvrde da se automobil kretao brzinom većom od 100 kilometara na