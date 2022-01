Testiran brzi voz na deonici pruge Beograd – Novi Sad

Danas pre 2 sata | FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novu železničku stanicu Inđija i prisustvovao test vožnji vozom nemačke železnice za proveru osposobljenosti prve deonice pruge Beograd – Novi Sad za brzine do 200 kilometara na sat. „Oborili smo rekord, 181 kilometar na sat, istorija Srbije“, rekao je Vučić i dodao da je to nešto što ostaje iza nas i da je mnogo srećan, objavljeno je na Instagram nalogu budućnostsrbijeav. On je naveo da je sa upravnicom stanice