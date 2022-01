Cicipas pokušao da "vara" tokom meča, Srpkinja ga momentalno kaznila - a o njegovoj reakciji se priča /video/

Blic sport pre 6 sati

Grčki teniser je pobedio u trećem kolu, a meč je obeležila manja kontroverza. , ali je tokom borbe pokazao da nije uspeo da izbaci neke stare navike, zbog kojih je i ranije bio na udaru kritika.

Sudija u stolici na ovom meču, , opomenula je grčkog tenisera zbog "koučinga" U pitanju su tajne konsultacije sa trenerom, što Marijana nije želela da toleriše, te je tokom drugog seta morala da mu skrene pažnju da to ne čini. Kada se to dešavalo, Per je vodio sa 4:3, a Cicipas imao servis. Grk se nakon njene opomene najpre zbunio, a onda nasmejao u neverici. Video: Marijana Veljović prekinula teniserku usred servisa