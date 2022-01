"Reperčić se šlepa preko grbače moje ćerke" Tarina mama van sebe nakon incidenta u rijalitiju, udarila na Ša

Blic pre 4 sati | I.M.

Reper Nenad Aleksić Ša i njegova bivša devojka Tara Simov, u ranim jutarnjim satima imali su žestoki obračun, zbog čega je reagovalo i obezbeđenje, a starleta je usled haosa pala u nesvest te je izvedena hitno iz "Zadruge".

Tim povodom oglasila se njena mama, koja priznaje da ne može da dođe sebi posle haosa koji se dogodio. - Meni je sve to mučno da gledam, jedem se iznutra kad vidim kako Tara pati i koliki joj je nemir Nenad doneo svojim dolaskom. Od kad je ušao počeo je da je provocira i da joj otvara stare rane. Taj "reperčić" sa nadimkom Ša, koji me jako nervira i koji ne znam šta znači, samo se šlepa preko grbače moje ćerke. To je sve što ću da kažem, više zaista ne želim ništa