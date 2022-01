U Srbiji oblačno i hladno vreme, mestimično sa snegom

Danas pre 7 sati | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od minus devet do minus dva, najviša dnevna od minus jedan do tri stepena. I u Beogradu oblačno i hladno sa snegom, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus pet do minus tri, najviša dnevna oko nula stepeni. Biometeorološke prilike izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje, a oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima.