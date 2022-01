Komandant nemačke mornarice podneo ostavku posle izjave da Putin zaslužuje poštovanje

Danas pre 58 minuta | Danas Online

Zapovednik nemačke mornarice podneo je ostavku nakon što je njegova izjava da ruski predsednik Vladimir Putin zaslužuje poštovanje i da se Krim koji je okupirala Rusija nikad neće vratiti Ukrajini, dobila brojne kritike.

Zatražio sam od ministarke odbrane Kristine Lambreht da me odmah razreši dužnosti. Ministrka je prihvatila moj zahtev, saopštio je viceadmiral Kaj-Ahim Šenebah, prenosi HRT. On je podneo ostavku nakon komentara iznesenog u petak u Indiji. Nakon toga, Ukrajina je pozvala nemačkog ambasadora i Šenebaha da povuku izjavu. – Ono što on zaista želi je poštovanje, rekao je o Putinu. I Bože moj, dati nekome poštovanje malo košta, ako ne i ništa. Ako mene pitate,