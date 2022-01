RHMZ: Ledeni dani u ponedeljak i utorak

Danas pre 59 minuta | FoNet

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas da se u ponedeljak i utorak u većem delu Srbije očekuju ledeni dani, ujutru umeren i jak mraz.

Jutarnja temperatura biće od -12 do -7 stepeni, ponegde i oko -15, a dnevna temperatura u većini mesta biće od -4 do -1, osim u Timočkoj krajini gde će biti toplije. Od srede na severu, a od četvrtka i u ostalim predelima slabljenje jutarnjih mrazeva i postepeni porast dnevnih temperatura. U ponedeljak i u utorak i u Beogradu se očekuju ledeni dani, ujutro umeren i jak mraz od -12 do -7 stepeni, a dnevna temperatura od -3 do -1. Od srede slabljenje jutarnjih