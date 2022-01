Danas sneg i oblaci: Tegobe za hronične bolesnike

Nova pre 28 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će ujutro biti oblačno sa slabim snegom mestimično, osim na severu zemlje gde će biti promenljivo sa sunčanim intervalima i suvo, a u Timočkoj Krajini sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, posle podne povremeno i jak pa je na planinama moguća i mećava. Najniža temperatura biće od minus devet do minus tri, najviša dnevna od nula do tri stepena, u južnoj i centralnoj Srbiji ponegde i oko minus jedan. U Beogradu će ujutro biti umeren mraz, tokom dana promenljivo oblačno uz umeren severozapadni vetar koji će posle podne povremeno biti i jak. Najniža temperatura biće od minus osam do minus četiri, najviša dnevna