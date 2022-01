Tadić, Obradović i Lazović rezervisani prema kandidaturi Ponoša

Danas pre 58 minuta | n1

Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, lider Dveri Boško Obradović i Radomir Lazović iz pokreta „Ne davimo Beograd“ nisu u „Utisku nedelje“ dali eksplicitnu podršku predlogu Stranke slobode i pravde da Zdravko Ponoš bude kandidat opozocije na predsedničkim izborima, prenosi N1.

Lazović je rekao kako je očekivao da opozicija pre tog predloga razgovara. „Očigledno da predlog njega kao predsedničkog kandidata ne okuplja čak ni koaliciju koja ga je predložila, tako da mi ćemo razgovarati sa njima, videćemo da li je to najbolje rešenje, mi smo zaista stvarno otvoreni, potpuno, voleli bismo da razgovaramo ako je to najblje rešenje“, poručio je on. Kako navodi N1, Lazović je dodao i da je očekivao i rezultate istraživanja koje je najavila