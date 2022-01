Rekordan broj novozaraženih u Srbiji, a vakcinacija usporena

Glas Amerike pre 3 sata

U Srbiji je u utorak registrovano više od 19.000 novozaraženih, najviše od početka pandemije.

Blago raste i broj hospitalizovanih - trenutno ih je 3.114, a na respiratorima je 131 pacijent. Vakcinacija več neko vreme ide usporeno u celoj Srbiji, izjavio je koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić, prenosi N1. On je za Novosti rekao da se na dnevnom nivou upotrebi od 1.600 do 6.500 doza vakcine protiv koronavirusa, pri čemu je drugih doza između 400 i 1.800, a buster doza do 4.500. <img