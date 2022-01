Ukrajinci besni zbog Milanovićevih izjava

Nova pre 3 sata | Autor:Agencije

Izjava Zorana Milanovića da će Hrvatska povući svoje vojnike iz Ukrajine u slučaju da kriza u toj zemlji eskalira i da toj zemlji nije mesto u NATO-u jer je jedna od najkorupiranijih zemalja na svetu, naišle su na oštre reakcije.

Premijer Andrej Plenković pokušao da je da ublaži skandal izvinjenjem, ali to nije mnogo pomoglo jer je ministarstvo spoljnih poslova te zemlj pozvalo ambasadorku Hrvatske u Kijevu na razgovor i najavila demarš. Dramu na relaciji Kijev-Zagreb izazvale su izjave predsednika Zorana Milanovića na jučerašnjoj konferneciji za novinare. „NATO pojačava prisutnost, mi s tim ne moramo ništa, niti ćemo imati išta. Ako dođe do eskalacije povući ćemo do zadnjeg hrvatskog