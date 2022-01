Kakav kralj! Medvedev matirao bahatu publiku kojoj smeta što je "hteo da bude kao Novak Đoković" (video)

Večernje novosti pre 38 minuta | Novosti online

Australian open TV Podsetimo, tokom intervjua na samom terenu, a koji je vodio DŽim Kurijer, Medvedev je upitan kako je "prelomio" u glavi pomenutu situaciju kada je njegov rival imao meč loptu.

Rus je tada iskreno rekao: - Ne znam da li će se ovo što ću reći svideti baš svima, ali pitao sam se šta bi Novak (Đoković) uradio, istakao je Medvedev, a salve zvižduka su ga prekinule. Mixed reaction from the Australian Open crowd when Daniil Medvedev says he thought about Novak Djokovic in his comeback quarterfinals win: “I told myself … ‘What Novak would do?’” pic.twitter.com/bsRKw1jbq5 — The Recount (@therecount) January 26, 2022 Iako je potom rekao da je