Od danas topliji talas: Temperatura do 10 stepeni, ali na planinama sneg! Zahlađenje stiže u februaru

Kurir pre 3 sata

U Srbiji ujutro slab mraz, tokom dana oblačno, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabim snegom.

Najniža temperatura od minus pet do jedan stepen, najviša od četiri do deset. Tokom noći kratkotrajno razvedravanje. Petak Ujutro mestimično slab mraz, na jugu ponegde i umeren. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabim snegom, u nižim predelima sa i kišom i susnežicom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -6 do 1 stepen, a najviša od 4 do 9 stepeni. Subota Ujutro mestimično slab mraz. Tokom dana