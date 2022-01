Krivokapić: Sumnjam da ću ja potpisati Temeljni ugovor sa SPC

Danas pre 8 sati | Beta

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je da sumnja da će on potpisati Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), dok pojedini srpski mediji tvrde da patrijarh SPC Porfirije odbija da potpiše Temljeni ugovor.

Krivokapić je izjavio je da sumnja da će on potpisati Temeljni ugovor sa SPC iako je, kako je kazao, učinio sve što je do njega da dođe do potpisivanja tog dokumenta. Pojedini srpski mediji su danas objavili da patrijah SPC Porfirije odbija da potpiše Temljenji ugovor sa vladom Zdravka Krivokapića jer smatra da će ona pasti i da samim tim eventualno sklapanje Temeljnog ugovora bi moglo biti osporeno i ne bi imalo legitimitet. Nova.rs je objavila da je on to