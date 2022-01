Lavrov: Rusija želi diplomatiju, a ne rat

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta/ AFP

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija želi diplomatiju, a ne rat, posle američkog poziva da se "vrati za pregovarački sto" i da ne napada Ukrajinu. „Izabrali smo put diplomatije pre niz decenija“, rekao je Sergej Lavrov, u intervjuu koji je emitovan na više ruskih medija.

On je rekao da Rusija mora da radi sa svima i da je to njen princip. "Ako je do Rusije, rata neće biti. Ne želimo ratove. Ali nećemo ni dozvoliti da se naši interesi grubo gaze, ignorišu", rekao je Lavrov. Nagomilavanje desetina hiljada ruskih vojnika na ukrajinskim granicama poslednjih nedelja podstaklo je strah od invazije. Rusija negira da planira napad. Američki predsednik Džozef Bajden upozorio je da postoji mogućnost da Rusija izvede invaziju na Ukrajinu