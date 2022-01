Otvorena deonica Preljina-Pakovraće - Još jedna građevinska sezona biće potrošena na izgradnji deonice do Požege

Ekapija pre 1 sat

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić prisustvovala je danas otvaranju deonice auto-puta Miloš Veliki od Preljine, kod Čačka, do Pakovraće, u dužini od približno 11,5 kilometara.

Predsednica Vlade je izrazila očekivanje da će deo auto-puta do Požege biti gotov do kraja godine, ističući da je važno da se radovi završe što pre. - Otvaranjem deonice auto-puta od Preljine do Pakovraće saobraćajne gužve koje su se stvarale kroz Čačak, naročito tokom sezone letnjih odmora i vikendom, postaće prošlost, jer je sav tranzitni saobraćaj preusmeren na novu obilaznicu - rekla je Brnabić, saopštila je Vlada Srbije. Pročitajte još: Deonica