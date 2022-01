Još danas do ponoći otvoren link za prijavu mladih za 100 evra

Glas Zaječara pre 4 sati | Miljko Stojanović

Link za prijavu mladih od 16 do 29 godina za pomoć države u iznosu od 100 evra otvoren je još danas do ponoći.

Prijave na linku idp.trezor.gov.rs. Do sada se za pomoć prijavilo više od 950.000 mladih od ukupno milion koliko ih ima pravo na ovo državno davanje. Pravo na prijave imaju svi oni koji su do 13. januara ove godine napunili 16 godina, a nisu do tog datuma napunili 30 godina. Prijava se vrši elektronski, preko portala Uprave za trezor, a ministar finansija Siniša Mali je rekao da je proces prijavljivanja jednostavan. „Broj lične karte, JMBG i iz opadajućeg menija