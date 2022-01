Socijalistička partija osvojila većinu na izborima u Portugalu

Al Jazeera pre 45 minuta | Izvor: Agencije

Premijer Antonio Costa je u kampanji obećao da će se fokusirati na veliki paket pomoći iz evropskih fondova za postcovid obnovu.

Socijalistička partija portugalskog premijera Antonija Costa (60) osvojila je većinu na prijevremenim parlamentarnim izborima. Costa je rekao da je njegova partija osigurala potpunu parlamentarnu većinu od 117-118 mjesta na izborima održani u nedjelju. “Apsolutna većina ne znači apsolutnu moć. To ne znači vladati sam. To je povećana odgovornost i znači vladati sa i za sve Portugalce”, kazao je on u pobjedničkom govoru prije objave konačnih rezultata, prenosi