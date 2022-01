Nikola Jokić je sinoć postao tek drugi igrač u NBA istoriji koji je ostvario ove brojke, prvi je - Nikola Jokić!

Blic sport pre 2 sata | Dr. P.

Košarkaši Denvera predvođeni ušli su u seriju od pet pobeda.

Poslednja “žrtva” Nagetsa bili su aktuelni NBA šampioni - Milvoki Baksi i to usred Viskonsina, koji su pretrpeli . Nikola Jokić odigrao je još jedan izvanredan meč i nedostajao mu je jedan skok do novog tripl-dabla. Srpski as je meč završio sa 18 poena, 15 asistencija i devet skokova uz šut iz igre sedam od devet (5/5 za dva, 2/4 za tri poena). Uz to, Jokić je na terenu proveo tek 28 minuta, a imao je i jednu rampu i tri ukradene lopte. Ovo je tek drugi put u