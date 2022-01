Jokić se divi Janisu: Voleo bih da uradim isto što i on

Nova pre 37 minuta | Autor:Dušan Marković

Nikola Jokić je odigrao još jedan maestralan meč u pobedi Denvera na gostovanju Milvokiju rezultatom 136:100 i oborio rekord sezone po broju asistencija.

Nikola je dodao saigračima 15 puta, ubacio je 18 poena uz devet skokova. #social-embed_0 Neizbežno je bilo pianje posle meča o rivalstvu i prijateljstvu sa Janisom Adetokubom. "Da li bih voleo da uradim ono što je Janis uradio u Denveru i osvojim titulu. Pa naravno", rekao je Jokić. On je istakao i odakle dobar odnos između njih. "Mislim da svi mi strani igrači imamo neku vrstu povezanosti. Ne znam šta je to tačno. Dolazimo iz različitih zemalja, možda je to