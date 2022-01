Jokić ostavio amere u čudu: Nikolina izjava o kojoj se priča

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

Foto: AP Aktuelni MVP NBA lige je postigao 18 poena, uz 15 asistencija i devet skokova za samo 28 minuta na parketu. - Super utakmica za nas, šutirali smo i imali smo sjajne procente.

Imali smo dosta asistencija i samo devet izgubljenih lopti. Savršena utakmica, teško nas je dobiti kada igramo ovako. Jedna od naših boljih utakmica otkako sam došao u Denver, dali smo 136 poena - rekao je Nikola Jokić Srpski centar je prokomentarisao i svoj odnos sa Janisom Adetokumbom. - Mislim da svi mi strani igrači imamo neku vrstu povezanosti. Ne znam šta je to tačno... Dolazimo iz različitih zemalja, možda je to konekcija. On i njegov brat su sjajni momci,