Mali objavio važne vesti: Isplata 100 evra počinje 1. februara, novac leže u roku od 3 dana

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Tanjug Mali je gostujući u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink objavio i kada će biti isplata 100 evra pomoći za mlade od 16 - 29 godina. - Isplata počinje 1. februara i sve će biti isplaćeno u tri dana - naveo je ministar.

Za državu pomoć od 100 evra do večeras se prijavio 1.017.000 mladi od 16. do 29 godina, rekao je ministar finasija Siniša Mali. Rekao je i da nije očekivao toliko broj prijavljenih, te izrazio zadovoljstvo zbog toga. - To govori i da smo pogodili i sa ovom merom - rekao je Mali. Odbacio je kritike opozicije da vlast time pokušava da kupi mlade uoči izbora. - To oni polaze od sebe a mi, od kada je počela kriza sa kovidom, novčano pomažemo i građanima i privredi -