Kon: Mi jesmo u maksimumu ovog talasa, ali se pojavio stelt omikron

Glas Zaječara pre 5 sati | Anđela Risantijević

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da se može očekivati ublažavanje sadašnjeg talasa pandemije kovid-19, ali je upozorio na pojavu najnovijeg soja korona virusa omikron stelt. „Da biste shvatili situaciju, mi jesmo u maksimumu ovog talasa i mogli bi da kažemo da ćemo postupno iz njega izlaziti.

Doživećemo ublažavanje u narednim nedeljama, ali se pojavio stelt omikron gde ne možemo da tvrdimo da nas neće uhvatiti i ne znamo njegov uticaj na epidemiološku situaciju“, rekao je Kon za TV Pink. On je ukazao da je nagli skok brojki posle Nove godine bio u uzrastu od 20 do 50 godina, a da se sada bolest preliva na decu, mlađe od 18 godina, i starije od 50 do 69 godina. „Sada obolevaju stariji i oni sa slabijim imunitetom koji pune bolnice. Nažalost, među njima