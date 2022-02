Brnabić tvrdi da nema uvoza sigurnih glasova iz RS, kaže da nema dokaza za Đilasove navode

Beta pre 1 sat

Premijerka Ana Brnabić odbacila je danas kao neistinite tvrdnje lidera Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa da vlast dovodi građane Republike Srpske (RS) i daje im državljanstvo Srbije po ubrzanoj proceduri kako bi na predstojećim izborima glasali za Srpsku naprednu stranku (SNS).

Navodeći da su takve tvrdnje "opasne i skandalozne", premijerka je ocenila da za njih ne postoji "nikakav" dokaz.

"Posle uvreda na račun naših sugrađana iz Marinkove bare, sada smo videli i brutalne uvrede na račun našeg naroda u RS kog Đilas tretira kao stado koje neko može da dovede i da uceni kako će glasati. Hvala mu što je našem narodu u RS pokazao kako gleda na njih", navela je premijerka odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska Gimnazije u Mladenovcu.

Ocenila je da snimci koje je lider SSP objavio u vezi navodnog "uvoza sigurnih glasova" iz RS, ne predstavljaju dokaz jer se to kako je rekla, ne dešava.

"On je objavio snimak nekih ljudi, ne znamo ni kojih ni gde. To je jedino dokaz Đilasove frustracije pred izbore i da priprema nerede posle izbora ali to više nije tajna, to je otvoreno rekao Borko Stefanović", navela je predsednica vlade Srbije.

Odbacila je kao neistinite i navode da aktivisti SNS koji terensku kampanju sprovode od vrata do vrata, raspolažu ličnim podacima građana, poput brojeva telefona ili jedinstvenog matičnog broja.

"Niko nema lične podatke građana, ;niko nema nikakve adrese. SNS ide u kampanju od vrata do vrata što je legitiman način političkog aktivizma. Svi u svetu to praktikuju, to su u prošlosti sve stranke radile i kod nas a danas ne rade jer nemaju dovoljno aktivista, simpatizera a ni podrške pa ne žele da idu da razgovaraju sa građanima", rekla je premijerka.

Upitana da li će neko snositi odgovornost za podnošenje "lažnih" krivičnih prijava, poput one koju je potpredsednik SNS Miloš Vučević podneo protiv Aleksandra Vučića zbog medijskih navoda o vezama predsednika Srbija sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka, premijerka je ocenila da ako bi neko i trebalo da snosi odgovornost, to bi trebalo da budu istraživački mediji koji su te tvrdnje i objavili.

"Prijava je podneta na osnovu pisanja istraživačkih medija, o tome je prvi pisao KRIK. Oni su direktno optužili Aleksandra Vučića, Aleksandra Vulina i mene za neke nečasne radnje ali sami nisu podneli prijavu jer su znali da ne objavljuju istinu nego informacije koje imaju za cilj da oslabe i sruše Vučića", navela je premijerka.

Ocenila je da je "jedino odgovorno" da neko podnese prijavu kako bi se utvrdilo da li su ti navodi istiniti.

"Licemerno je da objavljujete takve informacije a da niko ne podnosi krivične prijave. Volela bih da to ne ostane mrtvo slovo na papiru jer sve što su pisali o Jovanjici, o vezama sa Belivukovim klanom je laž. Da Miloš Vučević nije podneo prijavu, ostavilo bi se ljudima da veruju ili ne veruju da li je to laž. Mi smo pokazali da verujemo KRIK-u više nego bilo ko drugi, zato neka oni pišu šta hoće a mi ćemo sve te navode da proverimo pred našim institucijama", rekla je Brnabić.

(Beta, 02.05.2022)