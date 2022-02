Voz za testiranje ponovo na brzoj pruzi od danas do 18. februara

RTV pre 35 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Na brzoj pruzi od Beograda do Novog Sada od danas do 18. februara biće nastavljena dinamička testiranja specijalnim vozom za velike brzine, do 200 kilometara na čas, najavila je Infrastruktura železnice Srbije.

Tako će na delu dvokolosečne pruge Beograd Centar - Stara Pazova, od danas do 18. februara, svakodnevno od 6.30 do 17.30 biti obustavljen železnički saobraćaj na levom šidskom koloseku, između železničkih stanica na relaciji Beograd Centar - Stara Pazova - Golubinci, odnosno duž čitave pruge za velike brzine Beograd - Novi Sad. Dinamička testiranja brze pruge i u narednih 14 dana obavljaće merna kola specijalizovane kompanije Nemačkih železnica "Deutsche Bahn