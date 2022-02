Goran Vesić potvrdio: Biću zamenik šefa izbornog štaba SNS

Blic pre 9 sati

Zamenik gradonačelnika Beograda i član Predsedništva SNS-a Goran Vesić potvrdio je danas da ga je predsednik stranke Aleksandar Vučić predložio za zamenika šefa Izbornog štaba naprednjaka. - Za mene je velika čast što je predsenik Vučić predložio Predsedništvu da budem njegov zamenik u Izbornom štabu.

To je za mene dokaz da mogu da pružim konkretan doprinos da naša stranka pobedi na svim nivoima, od predsedničkih, preko parlamentarnih do lokalnih izbora - izjavio je Vesić za Tanjug nakon što je u društvu premijerke Ane Brnabić obišao radove na rekonstrukciji pozorišta Dadov. Naveo je da će se kampanja SNS-a oslanjati na prezentaciju dosadašnjih rezultata i vizije budućnosti. - Pokazaćemo građanima impresivne rezultate, bez obzira na to da li je reč o spoljnoj