Otkriven moguć uzrok smrti malog rajana iz maroka: Potresni detalji slučaja koji je rastužio svet

Večernje novosti pre 16 minuta | Novosti online

Foto: Printskrin Youtube Dečak je upao u bunar dubok 32 metra, u selu u kojem živi.

Otvor je bio previše uzak da spasioci uđu i izvuku ga, a širenje bunara je smatrano reviše rizičnim. Umesto toga, spasioci su paralelno sa bunarom kopali tunel kako bi došli do dečaka, a za to vreme, poslati su mu kiseonik, hrana i voda, kao i kamera putem koje su spasioci pratili njegovo stanje. Ceo svet pratio je ovu akciju spasavanja bez daha, a poslednja tri metra do dečaka su spasioci kopali rukama, kako bi izbegli da dođe do klizišta koje bi zatrpalo malog