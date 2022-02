Privremeni organ Medveđe počeo sa radom, na čelu lokalni koordinator SNS-a

Južne vesti pre 4 sati | M. M. Južne vesti

Nakon što je predsednik Opštine Medveđa Nebojša Arsić podneo ostavku na tu funkciju, Vlada Srbije uvela je privremene mere u toj opštini, a novoformirani Privremeni organ koji čine 5 članova, usvajanjem Poslovnika i imenovanjem sekretara, danas je zvanično počeo sa radom.

Za razliku od Doljevca, gde nije bilo iznenađenja u imenovanju predsednika i članova Privremenog organa, u Medveđi ih je bilo. Iako se očekivalo da na predsedničkom mestu organa bude doskorašnji predednik Opštine Nebojša Arsić, on je ipak postao samo član, dok je za predsednika Privremenog organa imenovan Dragan Kulić, koordinator SNS-a u toj opštini. Pored Kulića i Arsića, Medveđom će do do izbora upravljati Goran Ivanović iz SNS-a, Fljorim Sahiti iz Partije za