Manojlović: U utorak protest u Kragujevcu

Predstavnik „Kreni Promeni“ Savo Manojlović rekao je večeras da vlast ignoriše zahtev da se zabrani iskopavanje litijuma u Srbiji i najavio, za utorak, protest u Kragujevcu.

Manojlović je za televiziju N1 rekao i da je „neophodno da se na teritoriji cele Srbije zabrani eksplotacija i istraživanja vezana za litijum i bor“ i da je to, kako je ukazao, „nešto što traži cela Srbija“. „Zato u utorak organizujemo protest u Kragujevcu“, rekao je on. Podsetio je da će, u četvrtak, ponovo doći do okupljanja ispred Predsedništva Srbije. „Usaglasili smo zahteve sa Savezom ekoloških organizacija Srbije i meštanima (Jadra)“, rekao je on. Naveo je i