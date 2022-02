Bajden: Nema gasovoda Severni tok 2 ako Rusija napadne Ukrajinu

Danas pre 2 sata | Beta/AP

Američki predsednik Džozef Bajden rekao je danas da „neće više biti Severnog toka 2“, ključnog evropskog gasovoda, ako Rusija napadne Ukrajinu.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom u Beloj kući. Na početku sastanka sa Šolcom, predsednik SAD je rekao i da bi bilo pametno da Amerikanci, pored diplomata, napuste Ukrajinu zbog ruske vojne pretnje. On je istakao da su SAD i Nemačka jedinstveni u rešavanju pitanja ruske agresije u svetlu ukrajinske krize. „Nemačka je jedan od najbližih američkih saveznika“, poručio je Bajden i dodao da dve zemlje