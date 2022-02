Kon ne menja stav o Đokoviću i vakcini: Žao mi je što nisam mogao da mu objasnim

N1 Info pre 1 sat | Autor:FoNet, nova.rs

Epidemiolog Predrag Kon smatra da "nije baš u duhu međunarodnog zdravstvenog pravilnika“ to što Novaka Đokovića australijske vlasti nisu pustile u zemlju. „Što se vakcinacije tiče, ostajem na tome.

Jasno je šta ja mislim, poštujem šta on misli. Ne razumem na koji način je mogao da bude javna zdravstvena opasnost. Jasno mi je šta se desilo, a to što se desilo po meni nije prihvatljivo“, rekao je Kon za TV Prva. On je podsetio da je preko društvenih mreža savetovao Đokoviću da o vakcinaciji ne govori. "Žao mi je što nisam imao prilike da imam uticaj na njega i objasnim mu da je imunizacija osnova zdravlja stanovništa", rekao je Kon i naglasio da je jedan od