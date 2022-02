Putin: NATO nije odbrambeni savez, mnogi su to osetili na svojoj koži

Nova pre 3 sata | Autor:Fonet

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u Moskvi da NATO nije, kako tvrdi, čisto odbrambeni savez, u šta su mogli da se neposredno uvere građani mnogih zemalja na sopstvenoj koži. „Želim da napomenem da oni još pokušavaju da umire Rusiju argumentima da je NATO mirna i čisto odbrambena organizacija, čisto odbrambeni savez.

Koliko je to tačno, uverili su se građani mnogih država iz sopstvenog iskustva“, rekao je Putin na konferenciji za medije posle razgovora s francuskim kolegom Emanuelom Makronom. On je u tom kontekstu naveo Irak, Libiju i Avganistan, kao i veliku vojnu operaciju protiv Beograda bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, koja je daleko od onoga što bi miroljubiva organizacija mogla da izvede, javlja Sputnjik. On je podsetio da je Rusija u vojnoj strategiji Alijanse