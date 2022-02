Vučić upravo saopštio: Još po 100 evra dobiće svi mladi ljudi u Srbiji

Večernje novosti pre 23 minuta | Novosti online

Foto: Profimedia/Ilustracija - Malopre smo završili sastanak, predsednica vlade Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i ja - rekao je Vučić.

On je rekao da je doneta odluka da građani mogu da računaju na najmanje još 100 evra do kraja maja. - Želim da obradujem ljude u Srbiji i to nema veze sa izborima, još po 100 evra dobiće svi mladi ljudi u Srbiji. To će biti svakako pre Vidovdana - rekao je Vučić. - To je način da pokažemo brigu prema njima, ali da im pokažemo da moraju da poštuju procedure, i da nauče odgovornost. To neće biti pre izbora, i mogu da očekuju još najmanje 100 evra od države. Uradimo