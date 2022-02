16. Vojvođanski festival klasične gitare od večeras u Novom Sadu

Danas pre 3 sata | G. Nonin

Večerašnjim nastupom Zorana Krajišnika u Kulturnoj stanici “Eđšeg” u Novom Sadu, počeo je Vojvođanski festival klasične gitare.

Festival će trajati do 12. februara, a pored koncerata, publika će moći da vidi izložbu o razvoju umetnosti klasične gitare u Vojvodini od 18. veka do danas, autora Borislava Hložana. U organizaciji Asocijacije gitarista Vojvodine, u Novom Sadu se do 12. februara održava 16. Vojvođanski festival klasične gitare, a ove godine je Festival u okviru programa Novi Sad – Evropska prestonica kulture i programskog luka “Seobe”. U skladu sa tim, program 16. Vojvodina guitar