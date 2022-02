Vesić: Počela kontrola buke, cilj nije obračun sa ugostiteljima već zaštita sugrađana

Danas pre 4 sati | Danas Online

Od danas počinje primena Zakona o buci, a zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da cilj kontrole buke nije obračun sa ugostiteljima već zaštita sugrađana.

Prema njegovim rečima buka je bila jedan od najvećih problema Beograda, na šta se mnogo građana žalilo. „Obećao sam sugrađanima da će to biti rešeno.Imamo merače buke, to su aparati koje smo kupili za Komunalnu miliciju, dozvoljena buka iznosi 65 decibela a komunalni policajci mogu na licu mesta da izmere buku, zabrane emitovanje muzike, oduzmu sredstva sa kojih se buka emituje, naplate kaznu koja iznosi 200.000 dinara i verujem da će to rešiti problem buke“, naveo