Vesić o završetku radova na savskom trgu: Uskoro kreću tramvaji, rešićemo buku

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

Foto M. Anđela Gradski sekretarijat za informisanje je saopštio da je Vesić gostujući na kanalu Vesti TV Pink istakao da Beogradu na vodi, koji inače uređuje Savski trg, treba još oko 15 do 20 dana da završe ovaj trg, puste još jednu saobraćajnu traku, posade zelenilo i drveće, pa će Savski trg biti uređen do kraja februara. Podsetio je da od danas počinje primena Zakona o buci. -Imamo merače buke, to su aparati koje smo kupili za Komunalnu miliciju. Dozvoljena