Mali: Vlada danas usvaja uredbu o isplati još 100 evra mladima

IndeksOnline pre 35 minuta

BEOGRAD – Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će danas Vlada Srbije usvojiti Predlog zakona o isplati dodatnih 100 evra pomoći mladima od 16 do 29 godina, čija bi isplata počela 1. juna. “Od 16. maja do 31. maja otvorićemo ponovo proces prijava, pri čemu svi oni koji su se već prijavili, njih 1.059.411, nema potrebe da se ponovo prijavljuju”, kazao je Mali za RTS. Dodao je da će onima koji do tada budu napunili 16 godina biti omogućeno da se prijave