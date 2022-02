Proleće u februaru, danas do 18 stepeni: Stiže novo naoblačenje sa snegom i kišom, evo kada tačno

Kurir pre 2 sata

U Srbiji će danas nakon maglovitog jutra biti ;pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 18 stepeni.

Duvaće slab, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri stepena do četiri, a najviša od 12 do 18 stepeni. Petak Ujutro ponegde po kotlinama magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Uveče u Vojvodini, a u toku noći i u ostalim krajevima naoblačenje mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab promenljiv, uveče i noću u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 4