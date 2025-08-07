NBS zadržala kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto: Cene hrane ubrzale rast

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne od 4,5 odsto i kreditne olakšice od sedam odsto.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da je više faktora zajednički uticalo da cene hrane, posebno neprerađene, na domaćem tržištu ubrzaju rast prethodnih meseci, navedeno je u saopštenju. Kako je objašnjeno, to su pre svega rast cena pojedinih prehrambenih sirovina na svetskom tržištu i nepovoljne vremenske prilike u dosadašnjem periodu godine, uz smanjene zalihe poljoprivrednih proizvoda iz prethodne godine zbog prošlogodišnje suše.