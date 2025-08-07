NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto.

Odbor je odlučio i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne od 4,5 odsto i kreditne olakšice od sedam odsto. Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da je više faktora zajednički uticalo da cene hrane, posebno neprerađene, na domaćem tržištu ubrzaju rast prethodnih meseci, navedeno je u saopštenju. Kako je objašnjeno, to su pre svega rast cena pojedinih prehrambenih sirovina na svetskom tržištu i nepovoljne vremenske
