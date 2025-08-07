Istorijsko glasanje u dva kruga: Banka Engleske snizila kamatnu stopu, najniža od marta 2023.

Banka Engleske je danas snizila referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na četiri odsto, što je potez koji je u skladu sa očekivanjima tržišta.

Odluka je doneta tesnom većinom 5–4, pošto su četiri člana Odbora za monetarnu politiku (MPC) želela da zadrže kamate na 4,25 odsto, delimično zbog nedavnog porasta inflacije u Britaniji, prenosi Gardijan. Glasanje u prvom krugu je pokazalo neočekivan odnos snaga 4–4–1, pošto je jedan od članova prvobitno želeo smanjenje za 50 baznih poena, ali je u drugom krugu pristao na skromnije sniženje za 25 baznih poena. Kako navodi Rojters, dvokružno glasanje je održano