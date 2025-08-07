Istorijsko glasanje u dva kruga: Banka Engleske snizila kamatnu stopu, najniža od marta 2023.

Blic pre 2 sata
Istorijsko glasanje u dva kruga: Banka Engleske snizila kamatnu stopu, najniža od marta 2023.

Banka Engleske je danas snizila referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na četiri odsto, što je potez koji je u skladu sa očekivanjima tržišta.

Odluka je doneta tesnom većinom 5–4, pošto su četiri člana Odbora za monetarnu politiku (MPC) želela da zadrže kamate na 4,25 odsto, delimično zbog nedavnog porasta inflacije u Britaniji, prenosi Gardijan. Glasanje u prvom krugu je pokazalo neočekivan odnos snaga 4–4–1, pošto je jedan od članova prvobitno želeo smanjenje za 50 baznih poena, ali je u drugom krugu pristao na skromnije sniženje za 25 baznih poena. Kako navodi Rojters, dvokružno glasanje je održano
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

NBS zadržala kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto: Cene hrane ubrzale rast

NBS zadržala kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto: Cene hrane ubrzale rast

Nova pre 1 sat
Nbs donela odluku o kamatnoj stopi! Evo šta je uticalo na nju i hoće li se menjati visina rata kredita

Nbs donela odluku o kamatnoj stopi! Evo šta je uticalo na nju i hoće li se menjati visina rata kredita

Kurir pre 58 minuta
NBS zadržala kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto: Cene hrane ubrzale rast

NBS zadržala kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto: Cene hrane ubrzale rast

N1 Info pre 1 sat
Banka Engleske snizila kamatne stope na četiri odsto

Banka Engleske snizila kamatne stope na četiri odsto

Biznis.rs pre 3 sata
NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

Radio 021 pre 3 sata
NBS donela odluku: Evo kolika je kamatna stopa

NBS donela odluku: Evo kolika je kamatna stopa

B92 pre 2 sata
Nbs odlučila o kamatnoj stopi: Odluka će uticati na rate kredita i kretanje cena

Nbs odlučila o kamatnoj stopi: Odluka će uticati na rate kredita i kretanje cena

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KamateInflacijaRojtersGardijan

Društvo, najnovije vesti »

Zbog urušavanja zgrade tokom zemljotresa u Tajlandu optužene desetine zvaničnika i kompanija

Zbog urušavanja zgrade tokom zemljotresa u Tajlandu optužene desetine zvaničnika i kompanija

Radio 021 pre 9 minuta
MUP objavio bizarnu kompilaciju snimaka brutalnosti policije širom sveta: Iz konteksta istrgli samo postupanje policije ali ne…

MUP objavio bizarnu kompilaciju snimaka brutalnosti policije širom sveta: Iz konteksta istrgli samo postupanje policije ali ne i šta je do nje dovelo VIDEO

Nova pre 19 minuta
Eksplozija boce s tečnim gasom u apartmanima u Asprovalti : Povređeno pet turista iz Srbije

Eksplozija boce s tečnim gasom u apartmanima u Asprovalti : Povređeno pet turista iz Srbije

Euronews pre 13 minuta
Hiljade hotela u Evropi tuži Booking.com: "Decenijama su narušavali tržište na našu štetu"! Ovako se oni brane

Hiljade hotela u Evropi tuži Booking.com: "Decenijama su narušavali tržište na našu štetu"! Ovako se oni brane

Blic pre 14 minuta
Putna apoteka za letovanje s decom: šta je neophodno poneti?

Putna apoteka za letovanje s decom: šta je neophodno poneti?

Serbian News Media pre 3 minuta