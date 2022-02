RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Vlada Srbije ograničila cene naftnih derivata, pa će po najnovijoj odluci litar evro dizela koštati do 179 dinara, a evro premijuma 95 do 171 dinar po litru. To je učinjeno kako bi se sprečio veći poremećaj i očuvao životni standard stanovništva, s obzirom na to da je u prethodnom periodu zabeležen rast cena ovih derivata, a što je direktno uticalo na povećanje cena svih drugih roba i usluga.

Svi mladi, državljani Republike Srbije koji u trenutku prijave imaju između navršenih 16 i 29 godina, prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, a nisu dobili novac u januaru (bilo da se nisu prijavili ili nisu zadovoljavali propisane uslove), moći će da se prijave za 100 evra novčane podrške u periodu od 16. do 31. maja 2022. godine. Sa druge strane, mladi koji su početkom februara već dobili po 100 evra novčane podrške, neće ponovo morati da se