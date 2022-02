Mali: Prijava za novih 100 evra za mlade od 16 do 29 godina od 16. do 31. maja, isplata od 1. juna

Danas pre 24 minuta | FoNet

Svih 1,7 miliona penzionera u Srbiji dobiće danas 20.000 dinara, što je najveća jednokratna pomoć ikada isplaćena u Srbiji, a danas će biti isplaćena i januarska penzija uvećana za 5,5 odsto, izjavio je za RTS ministar finansija Siniša Mali i najavio da će Vlada danas usvojiti predlog novog Zakona o isplati 100 evra mladima.

Mali je rekao da će proces prijave za novih 100 evra za mlade od 16 do 29 godina biti otvoren od 16. do 31. maja, dok će isplata krenuti od 1. juna. Kako je precizirao, oni koji su se prijavili za prvih 100 evra za mlade, ne moraju ponovo da se prijavljuju, Govoreći o isplati penzionerima, on je istakao da je masa penzija uvećana za 11,2 odsto u odnosu na prošlu godinu. „Tako pokazujemo snagu naših javnih finansija“, ocenio je Mali i dodao da je u prethodne dve