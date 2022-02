Abazović: Potpisao bih Temeljni ugovor bez problema

Nova pre 5 sati | Autor:Beta

Potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović, koji se pominje kao mandatar za sastav nove vlade, izjavio je da bi bez problema potpisao Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) ukoliko bi bio usklađen sa Ustavom.

On je za podgoričku Adria TV kazao da se stvari dramatizuju oko Temeljnog ugovora i da je o tome razgovarao sa patrijarhom SPC Porfirijem, ali da taj akt mora biti u skladu sa Ustavom i da sve treba uraditi u skladu s procedurama. „U ovoj zemlji svako želi da pravi komplikaciju, po meni su stvari jednostavne. Sve treba uraditi u skladu sa procedurama. Što se mene tiče, nova vlada to pitanje treba da stavi ad acta i ja bih to parafirao bez ikakvog problema“, rekao