Premijer Kambodže podržao kandidaturu Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Kambodžanski premijer Hun Manet izjavio je danas da podržava kandidaturu Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir, hvaleći „vizionarsku i inovativnu diplomatiju“ američkog predsednika, za koju je rekao da je pomogla u okončanju graničnih sukoba sa Tajlandom.

Njegovu kandidaturu je već podržao Pakistan u junu i izraelski premijer Benjamin Netanjahu u julu. U svom pismu norveškom Nobelovom komitetu, kambodžanski premijer je naveo da želi da nominuje Donalda Trampa „kao priznanje za njegov istorijski doprinos unapređenju svetskog mira“. Najmanje 43 osobe su poginule u nizu sukoba krajem jula, kada se dugotrajni spor oko graničnih hramova pretvorio u borbe na granici od 800 kilometara između dva suseda jugoistočne Azije.