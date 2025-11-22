Milić o Trampovom mirovnom planu - šta su dobre, a šta loše strane?

Američki predsednik Donald Tramp, u najnovijem spoljnopolitičkom potezu predstavio je mirovni plan za Ukrajinu koji se sastoji od 28 tačaka.

Plan za koji se veruje da su ga „skovali“ specijalni izaslanici SAD i Rusije Stiv Vitkof i Kiril Dmitrijev odbacili su i ukrajiniski i evropski zvaničnici, dok za Putina može biti osnova za konačno mirovno rešenje. Dimitrije Milić iz ogranizacije Novi treći put kaže da Trampov mirovni sporazum ima i pozitivnih i negativnih strana, ali da ukrajinsko rukovodstvo i evropski zvaničnici nisu zadovoljni da se sukob završi tako što neko napadne nezavisnu suverenu državu,