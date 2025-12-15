Horor u Kolumbiji: Najmanje 10 osoba poginulo kada je školski autobus pao sa litice

Najmanje 10 osoba je poginulo, a 20 je povređeno nakon što je autobus, koji je prevozio učenike, pao sa litice u ruralnom području na severu Kolumbije, saopštio je lokalni načelnik Andres Hulijan.

On je naveo na platformi X da je autobus putovao iz karipskog grada Tolua za Medeljin nakon školskog izleta, kao i da je prevozio učenike iz srednje škole Antiokenjo. Hulijan je istakao da su svi bolnički kapaciteti angažovani da bi se pružila pomoć povređenima u nesreći. (Telegraf.rs/Tanjug)