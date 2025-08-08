"Sprečio razarajući sukob": Kambodža nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Blic pre 2 sata
"Sprečio razarajući sukob": Kambodža nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Vlada Kambodže formalno je nominovala predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir, navodeći da je njegov pritisak na Pnom Pen i Bangkok doprineo postizanju prekida vatre u nedavnom oružanom sukobu između Kambodže i Tajlanda.

U pismu upućenom Norveškom Nobelovom komitetu, premijer Kambodže Hun Manet ocenio je da je Trampova intervencija pomogla u sprečavanju "potencijalno razarajućeg sukoba" i povratku mira duž zajedničke granice, preneo je Blumberg. Manet je zasluge pripisao Trampovoj "vizionarskoj i inovativnoj diplomatiji". Kako je navedeno, Tramp je zapretio obustavom trgovinskih sporazuma s Kambodžom ukoliko ne pristane "na prekid neprijateljstava", što je rezultiralo sklapanjem
